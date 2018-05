Der Diplomat Michael Koch wird neuer deutscher Botschafter beim Vatikan.

Dies bestätigte das Auswärtige Amt der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Der 62-Jährige tritt demnach Ende Juni die Nachfolge der derzeitigen Botschafterin Schavan an, die nach vier Jahren aus dem Amt scheidet. Koch war bereits in mehreren Ländern als Vertreter Deutschlands tätig, darunter in Myanmar und Pakistan.

