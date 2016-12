Vatikan Christmette von Papst Franziskus begonnen - Weihnachtsgebet in Betlehem

Der Petersdom und die Engelsbrücke in Rom (picture alliance / dpa / Kevin Kurek)

Das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, hat im Vatikan mit der Christmette begonnen.

In und vor dem Petersdom versammelten sich tausende Gläubige. Aus Sicherheitsgründen stehen an den Zufahrten zum Petersplatz gepanzerte Militärfahrzeuge. Auch in Bethlehem im Westjordanland feiern die Menschen das Weihnachtsfest. Touristen, Pilger und Christen aus der Region trafen zu Tausenden in der Stadt ein, in der der Bibel zufolge Jesus zur Welt kam. In Bethlehem gelten strenge Sicherheitsregeln, weil islamistische Kämpfer in den Nachbarländern Ägypten und Jordanien bereits zahlreiche Anschläge auf christliche Ziele verübt haben.