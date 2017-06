Der Finanzchef des Vatikans, Kardinal Pell, hat die gegen ihn erhobenen Missbrauchsvorwürfe zurückgewiesen.

Die Anschuldigungen seien falsch, sagte Pell im Vatikan. Um in Australien seine Unschuld zu beweisen, werde er sein Amt ruhen lassen. Er habe Papst Franziskus darüber informiert.



Die Polizei in Pells Heimatland Australien hatte ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchsverdachts eingeleitet. Dem 76-Jährigen wird zur Last gelegt, als junger Priester in den 1970er und 1980er Jahren mehrere Jungen sexuell belästigt zu haben. Pell ist die inoffizielle Nummer drei der Kirchenhierarchie.