In Rom haben die Osterfeierlichkeiten begonnen.

Zum Auftakt feierte Papst Franziskus heute früh die alljährliche Chrisam-Messe im Petersdom. Am Abend wird er zur traditionellen Fußwaschung Häftlinge in einem Gefängnis unweit von Rom besuchen. Höhepunkt sind am Sonntag die Osterbotschaft und der traditionelle Segen "Urbi et Orbi".