Papst Franziskus hat Berlins Regierenden Bürgermeister Müller im Vatikan empfangen.

Nach der Begegnung sagte der SPD-Politker, es habe ihn überrascht, wie gut der Papst über die Situation in Deutschland und die Probleme einer Stadt wie Berlin, etwa im Umgang mit Migranten, informiert sei. So habe das Oberhaupt der katholischen Kirche die Frage aufgeworfen, ob sich angesichts der Wahlerfolge der AfD die bisher eindeutige Haltung Deutschlands in der Migrations- und Flüchtlingsfrage verändern werde, sagte Müller, der derzeit auch amtierender Bundesratspräsident ist.



Zudem habe sich Franziskus besorgt über fremdenfeindliche Strömungen in Europa und die angespannte internationale Situation geäußert.

