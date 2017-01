Vatikan Papst Franziskus mahnt Migranten zu Respekt vor Gesetz und Traditionen

Papst Franziskus fordert mehr Schutz für Flüchtlingskinder. (AFP / Andreas Solaro)

Papst Franziskus hat Migranten aufgerufen, die Gesetze und Traditionen ihrer Aufnahmeländer zu respektieren.

Zugleich sollten sie die Werte ihrer angestammten Kultur bewahren, sagte er anlässlich des Weltflüchtlingstags der Katholischen Kirche in Rom. Zudem verlangte er mehr Schutz für Kinder und Jugendliche unter den Migranten. Vor allem unbegleitete Minderjährige seien zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Flüchtlinge sollten an den Orten, in denen sie unterkämen, unbeschwert leben können.