Papst Franziskus trennt sich von einem seiner ranghöchsten Mitarbeiter.

Wie die Katholische Nachrichten-Agentur im Vatikan erfuhr, wird die Amtszeit von Kardinal Gerhard Ludwig Müller als Leiter der Römischen Glaubenskongregation nicht verlängert. Sie endet nach fünf Jahren fristgerecht am 2. Juli. Müller war vom damaligen Papst Benedikt dem Sechzehnten ernannt worden.



In der Vergangenheit hatte es zwischen Müller und Papst Franziskus Meinungsverschiedenheiten in moraltheologischen Fragen gegeben. Zuletzt hatte Müller am 25. Mai in einem Fernseh-Interview kritisiert, dass Franziskus drei seiner Mitarbeiter gegen seinen Willen entlassen habe.