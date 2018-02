Der türkische Präsident Erdogan ist im Vatikan zu Gesprächen mit Papst Franziskus eingetroffen.

Es ist der erste offizielle Besuch eines türkischen Präsidenten, seitdem der Vatikan im Jahr 1960 diplomatische Beziehungen aufgenommen hat. Erdogan will mit Franziskus unter anderem über den Krieg in Syrien und die Flüchtlingsfrage sprechen. Außerdem soll es um Terrorismus und die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA gehen. Beobachter erwarten vor allem zu diesem Thema schwierige Gespräche: Vor seiner Abreise hatte Erdogan gesagt, dass sich die USA über die Anerkennung Jerusalems international isolierten. Zuletzt waren sich der Papst und der türkische Präsident vor knapp drei Jahren in Ankara begegnet.

