In Frankreich wird heute der Juden gedacht, die im Sommer 1942 Opfer von Massenverhaftungen und Deportationen wurden.

An der Veranstaltung am Ort der ehemaligen Radsporthalle "Vélodrome d'Hiver" in Paris nehmen Präsident Macron und der israelische Ministerpräsident Netanjahu teil. Zum 75. Jahresgedenken wollen sie gemeinsam Blumen niederlegen. Französische Polizisten hatten am 16. und 17. Juli 1942 im Auftrag der deutschen Besatzer im Vélodrome mehrere Tausend Juden eingesperrt. Fast alle wurden in Vernichtungslager der Nationalsozialisten gebracht und dort ermordet.



