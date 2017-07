In Paris gedenkt der französische Präsident Macron zur Stunde gemeinsam mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu den Opfern der Judenverfolgung im Nationalsozialismus.

An einer Gedenkstätte in der Nähe des Eiffelturms erinnerten sie an Massenverhaftungen und Deportationen in Frankreich im Sommer 1942. Macron und Netanjahu legten Kränze nieder und wollen anschließend Reden halten. Der Präsident der Union der Auschwitz-Deportierten, Esrail, forderte, die Bildungsarbeit zum Holocaust in Schulen und Hochschulen zu verstärken. Gerade im heutigen Europa müsse man die Jugend für eine Kultur des Friedens sensibilisieren.



Heute vor 75 Jahren hatten französische Polizisten in mehrtägigen Razzien mehr als 13.000 Juden festgenommen und in die Pariser Radsporthalle "Vélodrome d'Hiver" gebracht. Fast alle von ihnen wurden später in NS-Vernichtungslagern ermordet. Unter den Opfern waren mehr als 3.000 Kinder.



Mehr über die Razzia vom "Vél d'Hiv" hören Sie im Kalenderblatt.