Bei Unruhen sind in Venezuela in der vergangenen Nacht mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen.

Das teilte die Staatsanwaltschaft am Abend mit. Die meisten Toten habe es in El Valle gegeben. Dort wurden nach Oppositionsangaben 13 Menschen von einem Stromschlag getroffen, als sie versuchten, eine von einem Elektrozaun gesicherte Bäckerei zu plündern.



Bei den nahezu täglichen Demonstrationen in Caracas und anderen Städten kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und der Polizei sowie zu Plünderungen.



Die Opposition wirft Maduro Misswirtschaft und eine Aushöhlung des Rechtsstaats vor. Venezuela leidet unter einer schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise.