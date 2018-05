Der Wahlsieg des venezolanischen Staatschefs Maduro bei der Präsidentenwahl wird auch von der Gruppe der G7-Staaten nicht anerkannt.

Die Abstimmung habe gegen internationale Standards verstoßen und sei daher weder legitim noch glaubwürdig, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs der Gruppe. Sie besteht aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Italien, Japan und den USA. In der Erklärung werden Maduro eine autoritäre Herrschaft und Verstöße gegen die Menschenrechte vorgeworfen. Zuvor hatten bereits zahlreiche lateinamerikanische Länder erklärt, den Wahlausgang nicht anzuerkennen. Die USA verhängten zudem Sanktionen gegen Venezuela.



Maduro hatte die Wahl am vergangenen Sonntag nach offiziellen Angaben mit knapp 68 Prozent der Stimmen gewonnen. Fast alle Oppositionskräfte boykottierten die Abstimmung.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.