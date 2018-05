Das war die Chronik eines angekündigten Wahlsieges. Er droht Venezuela nun endgültig in den Abgrund zu stürzen. Niemand hat doch ernsthaft geglaubt, dass Amtsinhaber Maduro nicht sein eigener Nachfolger würde. Denn zum einen haben die wichtigsten Oppositionsparteien die Wahl boykottiert. Sie war aus ihrer Sicht illegitim. Ihre führenden Köpfe sitzen im Gefängnis oder sind des passiven Wahlrechtes beraubt worden. Die Wahl ist vorgezogen und von der verfassungsgebenden Versammlung einberufen worden, die ihrerseits letzten Sommer nicht verfassungskonform zustande kam und seither als allmächtiges Organ alle anderen Verfassungsgremien – vor allem die von der Opposition beherrschte Nationalversammlung - aushebelt. Andererseits fehlt dem Wahlsystem die nötige Transparenz. Nicht von ungefähr wurden auch gestern wieder Verstöße angeprangert. Vor allem aber bemängelten Maduros Gegenkandidaten den Machtmissbrauch durch die Regierung, die über Sozialleistungen wie subventionierte Lebensmittel zumindest indirekt versucht den Wählerwillen zu steuern.

Noch hat Maduro das Land fest im Griff

Henri Falcon, der die Einheit der Opposition gebrochen und seinen Hut als Präsidentschaftskandidat in den Ring geworfen hat, muss erkennen: Über Wahlen ist diese Regierung nur zu bezwingen, wenn die Opposition geeint auftritt. Und das ist das Kernproblem. Denn eine geschlossen auftretende Opposition, die die Menschen mobilisiert, hätte wohl trotz aller Fallstricke im System eine Chance gehabt. Nur rund ein Fünftel der Venezolaner stehen noch zu Nicolas Maduro. Die Wahlbeteiligung ist – selbst nach offiziellen Angaben – auf ein Rekordtief von 46 Prozent gefallen, oppositionelle Beobachter sprechen gar von nur 30 Prozent. Der Rückhalt für den Nachfolger des charismatischen Hugo Chavez bröckelt zwar, aber noch hat er das Land politisch fest im Griff.



Die Betonung liegt auf noch. Denn mit der wachsenden Not durch Hyperinflation und Versorgungsengpässe könnten auch die Säulen des Sozialismus des 21. Jahrhundert wanken: Die zivile Bürokratie und das Militär, das nicht nur die Waffengewalt hat, sondern alle entscheidenden Wirtschafts- und Versorgungsbereiche im Land kontrolliert.

Viele Staaten erkennen die Wahl nicht an

Im Grunde ist Venezuela pleite, benötigt dringend finanzielle und humanitäre Hilfe von außen. Eine Schande für ein einst so wohlhabendes, für das erdölreichste Land der Welt. Eine auf 14.000 Prozent jährlich geschätzte Hyperinflation, Missmanagement in verstaatlichten Betrieben, strikte Devisen-, Produktions- und Preiskontrollen haben das Bruttosozialprodukt um mehr als 40 Prozent in der Amtszeit Maduros schrumpfen lassen. Die Ölproduktion hat sich auf 1,4 Millionen Fass täglich mehr als halbiert, so dass selbst der wieder gestiegene Ölpreis nicht mehr als ein sanfter Hoffnungsschimmer sein kann. Mehr als zwei Millionen Venezolaner haben ihrem Land den Rücken zugekehrt: Da Maduros Reformvorschläge so kryptisch wie die von ihm eingeführte Kryptowährung Petro sind, dürfte die Zahl noch steigen. Es reicht eben nicht allein den Yankees, den US-amerikanischen Imperialisten und der Oligarchie im Land die Schuld zu geben. Die Sanktionen vor allem der USA, die kurz vor der Wahl ausgeweitet und jetzt noch verschärft werden dürften, waren bislang personenbezogen und nicht breit angelegt. Hoffentlich bleibt das so: Denn Leidtragender etwa von einem Erdölimportstopp durch die USA wäre vor allem das Volk. Was tun? Viele Staaten erkennen die Wahl nicht an, wollen einen Regimewechsel. Aber wie soll der zustande kommen?



Solange die Opposition sich spalten lässt und die Regierung ein paar Dollar hat, die größten Nöte ihrer Anhänger zu lindern, wird sich nichts ändern.



Venezuela ist auf dem besten Weg endgültig ein failed State, ein gescheiterter Staat zu werden.