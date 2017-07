Bundesaußenminister Gabriel hat den Angriff auf Venezuelas Nationalversammlung verurteilt.

Das Parlament sei das Herz einer jeden Demokratie, heißt es in einer Erklärung des Auswärtigen Amts in Berlin. Zugleich forderte Gabriel die venezolanischen Behörden auf, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die Regierung in Caracas müsse alles tun, um Sicherheit und körperliche Unversehrtheit aller Abgeordneten zu schützen.



Gestern hatten mutmaßliche Anhänger von Präsident Maduro das von der Opposition dominierte Parlament gestürmt und stundenlang belagert. Polizei und Armee beendeten die Blockade. Nach jüngsten Angaben wurden mindestens zwölf Menschen verletzt, darunter fünf Abgeordnete.