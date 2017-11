Chile hat einem führenden venezolanischen Oppositionspolitiker politisches Asyl angeboten.

Man habe den venezolanischen Abgeordneten Guevara aus humanitären Gründen als Gast in der chilenischen Botschaft in Caracas aufgenommen, erklärte Außenminister Muñoz. Chile sei auch bereit, dem 31-Jährigen Asyl zu gewähren. Bisher habe Guevara dies aber nicht beantragt. Der Politiker war am Samstag in die chilenische Botschaft in Caracas geflohen. Zuvor hatte das Oberste Gericht Venezuelas seine Immunität aufgehoben. Guevara droht wegen der Massenproteste gegen Staatschef Maduro ein Prozess wegen angeblicher Anstachelung zu Straftaten.