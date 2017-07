Die Regierung in Venezuela hat von heute an alle Demonstrationen untersagt.

Das Verbot soll bis Dienstag gelten. Die Regierung will damit nach eigenen Angaben sicherstellen, dass der Ablauf der für Sonntag geplanten Wahl einer verfassunggebenden Versammlung nicht gestört wird. Präsident Maduro hält trotz der Massenproteste an dem Vorhaben fest. Seine Gegner werfen ihm vor, er wolle das Gremium mit seinen Anhängern besetzen, um sich diktatorische Vollmachten zu sichern.



Die Opposition kündigte an, sie werde sich nicht an das Demonstrationsverbot halten. Für heute ist ein großer Protestmarsch in die Hauptstadt Caracas geplant.



Die USA ordneten die Ausreise der Angehörigen ihrer Botschaftsmitarbeiter in Caracas an. Auch den Botschaftsmitarbeitern werde gestattet, freiwillig auszureisen, teilte das Außenministerium in Washington mit. Zudem wurden US-Bürger wegen der Unruhen vor Reisen in das südamerikanische Land gewarnt.