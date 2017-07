Die Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung in Venezuela hat nach Ansicht des Auswärtigen Amtes gegen demokratische Grundprinzipien verstoßen.

In Berlin hieß es, man bedauere dass Präsident Maduro trotz des Widerstands in der eigenen Bevölkerung und der Warnungen aus dem Ausland an der Abstimmung festgehalten habe. Zuvor hatte die EU der Polizei in Venezuela vorgeworfen, mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen zu sein. Die Gegner Maduros werfen dem Staatschef vor, sich durch eine neue Verfassung diktatorische Vollmachten am Parlament vorbei sichern zu wollen.