In Venezuela sind bei erneuten Protesten gegen die sozialistische Regierung drei Menschen getötet worden.

In Caracas starb ein 17-Jähriger an den Folgen eines Kopfschusses, wie Korrespondenten berichteten. Auch ein Soldat wurde getötet. In der Hauptstadt war es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Auch in San Cristóbal im Westen des Landes starb eine Frau nach Angaben des Bürgermeisters durch Schüsse. An den Protesten beteiligten sich Zehntausende Menschen. Die Opposition fordert Neuwahlen und macht Präsident Maduro für die schwere politische und wirtschaftliche Krise verantwortlich. Für heute wurden weitere Kundgebungen angekündigt.



Zum vierten Jahrestag von Maduros Amtsantritt gingen in Caracas gestern auch dessen Anhänger auf die Straße. Maduro hatte zuletzt die Sicherheitsmaßnahmen in Venezuela deutlich verschärft und angekündigt, eine regierungstreue Miliz mit Waffen auszurüsten.



US-Außenminister Tillerson warnte vor einer Eskalation. Man sei besorgt, dass die Regierung unter Maduro die eigene Verfassung verletze und der Opposition nicht erlaube, dass ihre Stimme gehört werde.