In Venezuela sind bei Demonstrationen gegen die Regierung mindestens drei Menschen getötet worden.

Ein 17jähriger Student und eine 23jährige Frau wurden erschossen, außerdem starb laut Medienberichten ein Soldat. Seit Beginn der Massenproteste in Venezuela wurden bisher neun Menschen getötet. Schwerpunkt der Demonstrationen ist die Hauptstadt Caracas, aber auch in anderen Städten des Landes gehen die Menschen zu Zehntausenden gegen die Regierung von Präsident Maduro auf die Straße. Die Opposition hatte zu den Protesten aufgerufen. Sie warnt vor einer Diktatur unter Maduro.



Dieser hat das Militär in Alarmbereitschaft versetzt und angekündigt, 500.000 Kräfte der Nationalgarde mit Gewehren zu bewaffnen. Die Reservistentruppe war nach dem Putschversuch im Jahr 2002 gegen den damaligen Staatschef Chávez aufgestellt worden.