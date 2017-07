In Venezuela ist während einer symbolischen Volksabstimmung über die umstrittene Verfassungsreform von Präsident Maduro mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Caracas eröffneten Unbekannte von Motorrädern aus das Feuer auf Menschen, die ihre Stimme abgeben wollten. Eine Frau sei getötet und drei weitere Personen seien verletzt worden. Die Opposition machte paramilitärische Gruppen aus dem Umkreis der Regierung für den Angriff verantwortlich.



Die Gegner von Präsident Maduro sehen in dessen Plänen einen Versuch, das Parlament auszuhebeln. Die sozialistische Regierung will das Gesetzeswerk von einer verfassunggebenden Versammlung verabschieden lassen, deren Mitglieder am 30. Juli bestimmt werden sollen. Die Opposition wirft Maduro vor, das Gremium mit seinen Anhängern besetzen zu wollen, um sich mit der neuen Verfassung diktatorische Vollmachten zu geben.