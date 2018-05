Bei einem Gefängnisaufstand in der Stadt Barquisimeto im Norden Venezuelas sind elf Menschen getötet worden.

Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten handelt es sich bei den Opfern um neun Insassen und zwei Strafvollzugsbeamte. 28 weitere Menschen seien verletzt worden. Die venezolanische Ministerin für den Strafvollzug, Varela, erklärte, der Aufstand sei inzwischen unter Kontrolle.



Erst am Dienstag hatten Gefangene in einem Gefängnis in der Hauptstadt Caracas gemeutert. Dabei gab es aber keine Toten.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.