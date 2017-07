Die Opposition in Venezuela ruft zu einem weiteren Generalstreik gegen Präsident Maduro auf.

Am Mittwoch und Donnerstag werde das öffentliche Leben erneut stillstehen, teilten Vertreter des Oppositionsbündnisses mit. Diese Woche hatten sich an einem 24-stündigen Streik Millionen Venezolaner beteiligt. Auch heute ging die Armee in der Hauptstadt Caracas wieder mit Tränengas und Gummigeschossen gegen Demonstranten vor. Dabei wurde einer der bekanntesten Protagonisten der Proteste, der Violinist Arteaga, verletzt.



Die Unruhen in Venezuela dauern seit Monaten an. Der Protest richtet sich in erster Linie gegen Präsident Maduro und seinen Plan einer verfassunggebenden Versammlung, aber auch gegen die ausufernde Inflation und die wiederkehrenden Versorgungsengpässe.