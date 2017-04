In Venezuela demonstrieren erneut zehntausende Menschen gegen die sozialistische Regierung. In der Hauptstadt Caracas kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und der Polizei.

Berichten zufolge starb ein Student an den Folgen eines Kopfschusses. Auch aus einer Stadt im Westen des Landes wurde ein Todesopfer gemeldet. In den vergangenen Wochen waren bei Demonstrationen gegen die Regierung mehrfach Menschen getötet worden. Die Opposition will mit den Protesten unter anderem vorgezogene Neuwahlen erreichen.



Zum vierten Jahrestag des Amtsantritts von Präsident Maduro gehen auch dessen Anhänger auf die Straße. Maduro hatte zuletzt die Sicherheitsmaßnahmen in Venezuela deutlich verschärft und angekündigt, eine regierungstreue Miliz mit Gewehren auszurüsten.