In Venezuela hat es erneut Tote bei Protesten gegen die Regierung gegeben.

In der Stadt Barquisimeto wurden nach Angaben der Opposition vier Teilnehmer einer Kundgebung erschossen. Der Bürgermeister der Stadt machte bewaffnete Kämpfer, die die sozialistische Regierung unterstützen, verantwortlich. Auch in der Hauptstadt Caracas gingen wieder einige tausend Menschen auf die Straße. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei und Festnahmen. Die Demonstranten bekundeten zugleich ihre Solidarität mit der Generalstaatsanwältin Ortega. Sie gilt als eine der schärfsten Kritikerinnen von Präsident Maduro. Am Dienstag entscheidet der Oberste Gerichtshof des Landes, ob Anklage gegen sie erhoben wird.



Seit Beginn der Proteste im April sind mehr als 80 Menschen getötet worden.