In Venezuela hat es erneut Tote bei Protesten gegen die Regierung gegeben.

In der Stadt Barquisimeto wurden nach Angaben der Opposition vier Teilnehmer einer Kundgebung erschossen. Der Bürgermeister der Stadt machte bewaffnete Kämpfer verantwortlich, die die sozialistische Regierung unterstützen. Auch in der Hauptstadt Caracas gingen wieder einige tausend Menschen auf die Straße. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei und Festnahmen.



In Venezuela demonstrieren seit April beinahe täglich Menschen gegen die Regierung. Dabei gab es ingesamt fast 90 Tote. Die Opposition macht Präsident Maduro für die schwere Wirtschaftskrise im Land verantwortlich.