Die EU hat der Polizei in Venezuela vorgeworfen, mit exzessiver und unverhältnismäßiger Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen zu sein.

Zugleich kritisierte die Europäische Union in einer Erklärung ihres diplomatischen Dienstes die Wahl zur verfassunggebenden Versammlung. Es gebe ernsthafte Bedenken, ob das Ergebnis der Abstimmung anerkannt werden könne. Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte ebenfalls die Eskalation der Gewalt und sprach von einer Schwächung der demokratischen Ordnung in Venezuela.



Die Wahl hatte gestern zu heftigen Ausschreitungen in dem südamerikanischen Land geführt. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei kamen mindestens zehn Menschen ums Leben. Die Opposition wirft Präsident Maduro vor, sich durch eine neue Verfassung diktatorische Vollmachten zu sichern und hat für heute zu landesweiten Protesten aufgerufen.