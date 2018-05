Die Wiederwahl des venezolanischen Präsidenten Maduro stößt international auf ein geteiltes Echo. Die Regierungen Kubas und El Salvadors gratulierten dem Sozialisten zu weiteren sechs Jahren im Amt.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums teilte mit, die Entscheidung der Wähler in Venezuela sei zu akzeptieren. Er ließ aber offen, ob Peking Maduro Glückwünsche übersandt habe. Chiles Präsident Pinera kritisierte hingegen die Wahl als undemokratisch. Ebenso wie Panama will das Land das Ergebnis nicht anerkennen. Zuvor hatten bereits die USA und die EU angekündigt, die Wiederwahl Maduros zu ignorieren.



Nach Angaben der Wahlkommission erreichte Amtsinhaber Maduro nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen rund 68 Prozent. Oppositionskandidat Falcon kam demnach auf etwa 21 Prozent. Die Wahlbeteiligung habe bei rund 46 Prozent gelegen. Maduro sprach von einem "Sieg des Volkes".



Maduro erklärte nach der Bekanntgabe der Ergebnisse, aus seiner Sicht seien die Wahlprozesse "fürs erste beendet". Er wolle sich nun auf den Wiederaufbau der venezolanischen Wirtschaft konzentrieren. Gegenkandidat Falcón will die Wahl nicht anerkennen. Er kritisierte Unregelmäßigkeiten während der Abstimmung und "gekaufte Stimmen". Der Regierung warf er vor, Wähler unter Druck gesetzt zu haben. Zugleich forderte er eine Neuwahl. Die Opposition hatte zum Boykott der Wahl aufgerufen. Zahlreiche Oppositionspolitiker wurden von der Wahl ausgeschlossen, sitzen im Gefängnis oder sind ins Ausland geflohen.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.