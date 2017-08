Die US-Regierung hat den venezolanischen Präsidenten Maduro persönlich für die Gesundheit und Sicherheit von zwei inhaftierten Oppositionspolitikern verantwortlich gemacht.

Es handle sich um politische Gefangene, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Auch der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten, Almagro, verurteilte die Inhaftierung. Das Vorgehen verletze die Menschenrechte der beiden. Der OAS-Chef fügte hinzu, die Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung am vergangenen Sonntag sei arglistig und rechtswidrig gewesen.



Die Oppositionspolitiker López und Ledezma waren kurz nach der Wahl aus ihrem bereits bestehenden Hausarrest abgeführt und ins Gefängnis gebracht worden. Der Oberste Gerichtshof in Caracas begründete das mit Fluchtgefahr. Die Gegner von Präsident Maduro werfen ihm vor, er wolle mit einer neuen Verfassung das von der Opposition dominierte Parlament schwächen.