Immer mehr Venezolaner kommen ins Nachbarland Kolumbien - offenbar wegen der wirtschaftlichen Krise in ihrer Heimat.

Ein Sprecher der kolumbianischen Regierung sagte, in den letzten 15 Monaten seien mehr als eine Million Menschen über die Grenze gekommen. Demnach waren fast zwei Drittel von ihnen Venezolaner, die in Kolumbien bleiben wollen. Viele von ihnen seien ohne Genehmigung eingereist. Die kolumbianische Regierung verlangt von ihnen, sich registrieren zu lassen - ansonsten droht ihnen die Ausweisung.



In Venezuela leiden die Menschen seit Monaten unter einer Wirtschaftskrise, Lebensmittel und Medikamente sind knapp. Viele geben Präsident Nicolás Maduro die Schuld. Es kam zu Massenprotesten im Land. Wie viele Venezolaner wegen der Krise das Land verlassen haben, ist unklar. Die Opposition geht von vier Millionen Menschen aus, Maduro hat das übertrieben genannt.



Der Deutschlandfunk sendete eine Reportage von der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.