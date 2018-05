Die Länder der sogenannten Lima-Gruppe erkennen den Sieg des venezolanischen Staatschefs Maduro bei der Präsidentenwahl nicht an.

Der Gruppe gehören zahlreiche Staaten Süd- und Mittelamerikas an, darunter Argentinien, Brasilien und Mexiko. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, die Wahl sei weder demokratisch noch frei und transparent gewesen. Die Gruppe kündigte an, die venezolanischen Botschafter in ihren Ländern einzubestellen, um ihnen Protestnoten zu überreichen.



Auch Bundesaußenminister Maas kritisierte die Wahl und warf Maduro eine Einschüchterung der Opposition vor. Maas äußerte sich am Rande eines G20-Treffens in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.



Die Regierungen Kubas und El Salvadors gratulierten Maduro dagegen zu weiteren sechs Jahren im Amt. Auf ihn entfielen bei der Wahl nach offiziellen Angaben knapp 68 Prozent der Stimmen. Der Oppositionspolitiker Falcón erreichte 21 Prozent. Er kritisierte Unregelmäßigkeiten und "gekaufte Wähler".

