Venezuelas Präsident Maduro hält trotz anhaltender Massenproteste an seinen umstrittenen Plänen für die Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung fest.

Die Abstimmung werde wie geplant am kommenden Sonntag stattfinden, kündigte der sozialistische Staatschef in einer Fernsehansprache an. Nicht die - Zitat - "imperiale Rechte", sondern nur das Volk könne in Venezuela "Befehle geben". Nach Ansicht seiner Gegner strebt Maduro diktatorische Vollmachten an. Sie fürchten, die geplante Versammlung könne die Verfassung ändern und das derzeit von der Opposition dominierte Parlament auflösen. Für die kommende Woche sind weitere Massenkundgebungen sowie landesweite Streikaktionen geplant.