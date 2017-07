Venezuelas Präsident Maduro hält trotz anhaltender Proteste an seinen Plänen für die Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung fest.

Die Abstimmung werde wie geplant am kommenden Sonntag stattfinden, kündigte Maduro in einer Fernsehansprache an. Die Opposition wirft dem sozialistischen Staatschef vor, sich mit der geplanten Verfassungsreform diktarorische Vollmachten sichern zu wollen. Bei Protesten kamen seit April mehr als 90 Menschen ums Leben. Für die nächsten Tage sind weitere Massenkundgebungen und landesweite Streikaktionen geplant.