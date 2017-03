Der venezolanische Präsident Maduro hat die Entscheidung des Obersten Gerichts, das Parlament zu entmachten, verteidigt.

Die Verfassung werde durch den Beschluss nicht gebrochen, die Institutionen im Land arbeiteten normal, sagte Maduro in Caracas. Er versprach eine schnelle Beilegung des Konflikts. Zudem berief er den Sicherheitsrat des Landes ein. Zuvor hatte die bislang als regierungsnah geltende Generalstaatsanwältin Ortega während einer Live-Sendung im Fernsehen überraschend von einem Bruch der verfassungsmäßigen Ordnung durch das Oberste Gericht gesprochen.



Die Richter hatten entschieden, dem mehrheitlich von der Opposition besetzten Parlament alle Machtbefugnisse zu entziehen und diese selbst zu übernehmen. Maduros Gegner prangerten dies als weiteren Schritt auf dem Weg zu einer Diktatur an. Sie riefen für heute zu Massenprotesten auf. Kritik an der Entscheidung des Gerichts kam auch aus dem Ausland, unter anderem von den USA und der EU.