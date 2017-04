Der venezolanische Oppositionsführer Capriles darf in den kommenden 15 Jahren kein politisches Amt mehr ausüben.

Er verlas auf einer Kundgebung in Caracas Auszüge aus einer Anordnung der Behörden gegen ihn. Capriles dürfte demnach auch nicht mehr für die Präsidentschaftswahl 2018 kandidieren. Er ist Gouverneur des Bundesstaates Miranda und gilt als aussichtsreicher Bewerber für das höchste Staatsamt.



In Venezuela liefern sich die politischen Lager seit Jahren einen Machtkampf. Die Opposition wirft der Regierung von Präsident Maduro ebenso wie der Justiz vor, die rechtsstaatliche Ordnung auszuhebeln und auf eine Diktatur zuzusteuern. Zuletzt hatte der Oberste Gerichtshof dem Parlament die Macht entzogen und den Beschluss erst nach massiver Kritik aus dem In- und Ausland zurückgenommen.