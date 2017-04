In Caracas sind während der Proteste gegen die sozialistische Regierung Venezuelas nach Angaben der Behörden mindestens 17 Menschen verletzt worden.

Laut Medienberichten gingen Einsatzkräfte mit Panzerfahrzeugen, Tränengas und Gummigeschossen gegen die Menge vor. Der Betrieb der U-Bahn in der Hauptstadt wurde eingestellt. Eine Gruppe Jugendlicher versuchte vergeblich, Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Brand zu stecken. Auslöser der seit rund einer Woche andauernden Proteste war die Entmachtung des Parlaments durch den Obersten Gerichtshof, was nach Kritik aus dem In- und Ausland revidiert wurde. Hinzu kam die Entscheidung, den Oppositionsführer und voraussichtlichen Präsidentschaftsbewerber Capriles für 15 Jahre von politischen Ämtern auszuschließen. Dem Gouverneur des venezolanischen Bundesstaates Maduro werden Unregelmäßigkeiten in der Finanzverwaltung vorgeworfen.