In der venezolanischen Hauptstadt Caracas ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen.

Im Osten der Stadt versammelten sich tausende Demonstranten. Einige warfen Steine auf Polizisten. Die Polizei versuchte, die Menge mit Tränengas und Gummigeschossen auseinanderzutreiben. Erst am Mittwoch waren bei Auseinandersetzungen drei Menschen getötet worden.



Unterdessen rief UNO-Generalsekretär Guterres die Konfliktparteien in Venezuela auf, die Spannungen abzubauen und weitere Zusammenstöße zu verhindern. Guterres forderte von Regierung und Opposition, wieder konstruktiv miteinander zu reden. Die Opposition macht Präsident Maduro für die politische und wirtschaftliche Krise im Land verantwortlich.



Der US-Autohersteller General Motors warf den venezolanischen Behörden vor, ein Werk in der Industrieregion Valencia im Norden des Landes rechtswidrig beschlagnahmt zu haben. GM kündigte daher an, seine Produktion in Venezuela einzustellen. Die sozialistische Regierung hatte wegen der Wirtschaftskrise bereits mehrfach Fabriken übernommen.