In Venezuela hat die Wahl zur verfassunggebenden Versammlung begonnen.

Wahlberechtigt sind mehr als 19 Millionen Menschen. Wegen eines Boykotts der Opposition treten fast ausschließlich Kandidaten an, die Präsident Maduro nahe stehen. Die Opposition wirft dem Staatschef vor, sich mit einer Reform der Verfassung diktatorische Vollmachten sichern zu wollen. Dagegen betont Maduro, es sei sein Ziel, die schwere Krise im Land beizulegen.



In Venezuela gilt noch bis Dienstag ein Demonstrationsverbot. Trotzdem versammelten sich gestern in mehreren Landesteilen Anhänger der Opposition zu Kundgebungen. Bei Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften wurden mindestens zwei Menschen getötet. Auch für heute sind Proteste angekündigt.