OAS-Generalsekretär Almagro befürwortet Sanktionen gegen Politik- und Wirtschaftsvertreter in Venezuela.

Zugleich warnte der Chef der Organisation Amerikanischer Staaten vor allgemeinen Wirtschaftsstrafen. Diese würden lediglich das Leiden der Bürger in dem südamerikanischen Land verschärfen. Almagro äußerte sich vor einem Ausschuss des US-Senats in Washington.



Die Opposition in Venezuela wirft Präsident Maduro Machtmissbrauch vor. Dieser will Ende des Monats eine Verfassungsgebende Versammlung wählen lassen. Kritiker befürchten, dass sich Maduro auf diesem Wege diktatorische Vollmachten sichern will.



Seit Monaten gibt es zum Teil gewalttätige Demonstrationen gegen den Präsidenten. Dabei kamen bislang einhundert Menschen ums Leben. Für heute hat die Opposition einen 24-stündigen Generalstreik anberaumt.