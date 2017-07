In Venezuela will die Opposition die Proteste gegen Staatschef Maduro verschärfen.

Für Donnerstag wurde ein 24-stündiger Generalstreik angekündigt. Zudem startete eine Koalition aus 20 Oppositionsparteien eine Kampagne, die sich gegen die geplante Einrichtung einer verfassungsgebenden Versammlung richtet. Gestern hatten sich knapp 7,2 Millionen Menschen an einer symbolischen Volksabstimmung über die Verfassungsversammlung beteiligt. 98 Prozent lehnten diese nach Angaben von Parlamentspräsident Borges ab. Er rief Staatschef Maduro auf, das Ergebnis der von der Opposition organisierten Abstimmung anzuerkennen. Maduro bezeichnete die Abstimmung als unzulässig.



Die Kritiker werfen dem sozialistischen Präsidenten vor, er wolle mit dem Vorhaben seine Macht zementieren. Die USA appellierten an Maduro, von der Einberufung der verfassungsgebenden Versammlung abzusehen. Stattdessen solle es freie Wahlen geben, sagte Regierungssprecher Spicer in Washington.