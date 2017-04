In Venezuela wollen heute Anhänger und Gegner der Regierung demonstrieren.

Die Opposition kündigte Massenproteste in der Hauptstadt Caracas und den 24 Bundesstaaten an. Zum vierten Jahrestag des Amtsantritts von Präsident Maduro wollen auch dessen Anhänger auf die Straße gehen. Maduro hatte zuletzt die Sicherheitsmaßnahmen in Venezuela verschärft und angekündigt, eine regierungstreue Miliz mit Gewehren auszurüsten.



Die Opposition kritisierte, Venezuela brauche nicht mehr Waffen, sondern Lebensmittel und Medikamente. Das Land leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise, es kommt immer wieder zu Protesten. Bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten starben zuletzt mehrere Menschen.