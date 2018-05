Rund zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Venezuela hat dort die Opposition zum Boykott der Abstimmung aufgerufen.

Dies wäre ein klares Zeichen der Zurückweisung des Regimes von Staatschef Maduro und gegen Wahlbetrug, erklärte das Oppositionsbündnis "Tisch der Demokratischen Einheit" in Caracas. Es forderte zudem die Gegenkandidaten Maduros zum Rückzug auf. Die Wahl findet am 20. Mai statt. Als einzige Bewerber neben dem Präsidenten treten zwei ehemalige Unterstützer von Maduros Vorgänger Chávez an, die sich von der aktuellen Regierung distanziert haben.



In Venezuela herrscht eine schwere Wirtschaftskrise, außerdem tobt ein Machtkampf zwischen Maduros linksnationalistischer Regierung und der Mitte-Rechts-Opposition, die sich unterdrückt sieht.

