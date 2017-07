Im Streit um die Wahl der verfassunggebenden Versammlung in Venezuela hat die Opposition zu weiteren Protestaktionen aufgerufen.

Das Oppositionsbündnis "Tisch der demokratischen Einheit" kündigte für morgen neue Straßenblockaden an. Auch nach dem Wochenende müsse der Druck auf Präsident Maduro aufrechterhalten werden, sagte Oppositionsführer Capriles. Die Regierung hat Demonstrationen verboten und droht Protestierern mit Haftstrafen von bis zu zehn Jahren.



Staatschef Maduro will mit einer neuen Verfassung nach eigenen Angaben dazu beitragen, die schwere Krise in dem Land beizulegen. Seine Gegner werfen ihm vor, er wolle sich diktatorische Vollmachten sichern.