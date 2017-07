In Venezuela haben sich nach Angaben der nationalen Wahlbehörde rund acht Millionen Menschen an der umstrittenen Wahl für einen Umbau der Verfassung beteiligt.

Wie die Behörde in Caracas mitteilte, entspricht dies einer Beteiligung von knapp 42 Prozent. Präsident Maduro wertete das Ergebnis als Erfolg, es sei die größte Abstimmung für die Revolution. Parlamentspräsident Borges dagegen sprach von Betrug. Die Wahlbehörde habe das tatsächliche Resultat verdreifacht, betonte der Oppositionelle. Wahlberechtigt waren gut 19 Millionen Venezolaner.



Die Wahl einer verfassunggebenden Versammlung war begleitet von Protesten und Zusammenstößen zwischen Anhängern der Opposition und den Sicherheitskräften. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kamen mindestens zehn Menschen ums Leben. Die Opposition will das Ergebnis nicht anerkennen und hat für heute zu einem landesweiten Protestmarsch aufgerufen.



Der Politikwissenschaftler Maihold von der Stiftung Wissenschaft und Politik warnte vor einer weiteren Eskalation der Gewalt. Er sehe keine Chance für einen Konsens zwischen Regierung und Opposition, sagte Maihold im Deutschlandfunk. Dazu sei die Gesellschaft in Venezuela schon jetzt zu sehr gespalten.