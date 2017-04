In Venezuela haben Anhänger und Gegner der Regierung für heute zu Großdemonstrationen aufgerufen.

Regierungsgegner haben zeitgleich zur «Mutter aller Demonstrationen» aufgerufen.Die Opposition kündigte Proteste in der Hauptstadt Caracas und in den 24 Bundesstaaten des Landes an. Sie fordert die Entlassung von sieben Verfassungsrichtern, die zuletzt das Parlament entmachtet hatten. Die Entscheidung wurde später zurückgenommen.



Zum vierten Jahrestag des Amtsantritts von Präsident Maduro wollen auch dessen Anhänger auf die Straße gehen, um dem Staatschef den Rücken zu stärken.



In Venezuela gibt es seit Monaten fast täglich Proteste gegen die Regierung. Das Land leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise.