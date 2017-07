Der aus dem Gefängnis entlassene venezolanische Oppositionsführer López hat angekündigt, seinen Widerstand gegen die sozialistische Regierung fortzusetzen.

Er halte an seiner entschiedenen Ablehnung dieses Regimes fest, erklärte López in einer von einem Parteikollegen verlesenen Mitteilung. Der Oberste Gerichtshof hatte gestern bekanntgegeben, dass der konservative Politiker unter Hausarrest gestellt worden sei. Lopez war 2014 wegen angeblicher Anstiftung zu Gewalt bei Protesten gegen die Regierung zu 13 Jahren Haft verurteilt worden.



Bei Massenprotesten gegen Präsident Maduro sind in den vergangenen Monaten mehr als 90 Menschen ums Leben gekommen. Venezuela leidet seit drei Jahren unter einer schweren Wirtschaftskrise.