Das Parlament in Venezuela hat ein Amtsenthebungsverfahren gegen die Richter des Obersten Gerichtshofes eingeleitet.

Die Abgeordneten verabschiedeten einen Text, in dem den Verfassungsrichtern ein versuchter Staatsstreich vorgeworfen wird. Diese hatten in der vergangenen Woche dem Parlament vorübergehend die Kompetenzen entzogen. Das Parlament wird von der Mitte-rechts-Opposition dominiert, alle anderen Institutionen von der sozialistischen Regierung unter Präsident Maduro. Damit dürfte auch das Amtsenthebungsverfahren so gut wie aussichtslos sein.



Venezuela ist wirtschaftlich schwer angeschlagen und ist unter Maduro in eine dramatische Versorgungskrise gerutscht.