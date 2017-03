Die venezolanische Regierung hat die Entmachtung des von der Opposition dominierten Parlaments gerechtfertigt.

In einer Erklärung heißt es, es handele sich nicht um einen Staatsstreich. Die staatlichen Institutionen hätten vielmehr legale Korrekturen vorgenommen. Kritik aus dem Ausland wurde als Angriff rechter und pro-imperialistischer Regierungen zurückgewiesen. Die Gegner von Präsident Maduro kündigten Proteste an. In der Hauptstadt Caracas wurden erste Straßensperren errichtet.



Gestern hatte das oberste Gericht Venezuelas, das Maduro nahesteht, das Parlament entmachtet und dessen Funktionen für sich beansprucht. Zur Begründung hieß es, die Nationalversammlung missachte die Verfassung.