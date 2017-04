Die venezolanische Polizei hat mit Tränengas und Blockaden versucht, eine Kundgebung der Opposition gegen Präsident Maduro zu verhindern.

Auch Wasserwerfer seien zum Einsatz gekommen, heißt es in Berichten von Nachrichtenagenturen. Die Demonstranten warfen demnach mit Steinen auf Polizisten. Es kam zu Auseinandersetzungen, als die Menschen daran gehindert wurden, zum Parlamentsgebäude zu gelangen. Die Lage in Venezuela ist angespannt. In der vergangenen Woche hatte der Oberste Gerichtshof dem von der Opposition dominierten Parlament die Rechte entzogen. Das Urteil wurde allerdings inzwischen wieder rückgängig gemacht. Die Opposition wirft der Justiz dennoch vor, Maduro zu unterstützen. Zudem regiere der Präsident mit Notdekreten am Parlament vorbei.