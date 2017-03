Venezuelas Präsident Maduro hat die Vereinten Nationen um Hilfe angesichts der dramatischen Arzneimittelknappheit in seinem Land gebeten.

Er habe sich an die für Lateinamerika zuständige Vertreterin des UNO-Entwicklungsprogramms, Faieta, gewandt, sagte Maduro in einer Fernsehansprache. Die Vereinten Nationen wüssten am besten, wie sich die Produktivität der Pharmaindustrie wieder steigern ließe. Venezuela leidet seit dem Verfall des Ölpreises unter einer Wirtschaftskrise, die zu schweren Versorgungsengpässen in dem südamerikanischen Land geführt hat.