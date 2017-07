Venezuelas Präsident Maduro hat eine Erhöhung des Mindestlohns um 50 Prozent angekündigt.

Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass der sozialistische Staatschef die Lohnuntergrenze anheben lässt. Venezuela steckt in einer schweren Wirtschaftskrise mit Versorgungsengpässen bei Lebensmitteln und Medikamenten. Die Inflation beträgt derzeit über 800 Prozent.



Die Opposition macht Maduro für die Lage verantwortlich und zielt auf eine Amtsenthebung. Er selbst strebt dagegen eine Verfassungsänderung an, mit der er nach Ansicht von Kritikern die eigene Position festigen und die Befugnisse des Parlaments einschränken will.